Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2024 17:25
KİT Muhasebeci mi yoksa Üniversite Büro personeli mi?

İkisi de yeni açıklandı ve ikisine de yerleşmiş gözüküyorum.

İkisi de 4B'li Sözleşmeli, hangisini seçmeliyim?

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