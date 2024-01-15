KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Ocak 2024 17:25
Yedek Subaylık ve Memurluk

2018 yılında yedek subay olarak görevimi teğmen olarak tamamladım ve 2023/2den atandım. Daha önce yedek subay olarak yaptığım görevin memurluğa katkısı var mıdır? Çünkü sigortam 288 gün olarak 4C'den yatırılmış.

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