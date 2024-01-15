KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Ocak 2024 17:43
formasyon

Arkadaşlar herkese iyi günler.Ben endüstriyel otomasyon alanından formasyon almak istiyorum(mekatronik mezunuyum) fakat her zaman açılmıyor.Formasyonda 9 ders var ve tüm bölümler aynı dersleri alıyorlar.Şimdi ben örneğin fizikten formasyon alsam endüstriyel otomasyonda geçerli olur mu?teşekkürler.

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