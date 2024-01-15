KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


15 Ocak 2024 18:24
Lisans hemşire sayısı

Arkadaşlar seçim öncesi beklenen alımda lisans hemşire sayısı kaç olur ? Puanlar nereye düşer sizce ?

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