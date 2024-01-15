Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2024 18:47
d dilimi emeklilik
kanser hastalığım tedavisi sonucu kuruldan d dilimi verıldı edevletımde gördüm personel şubeye ulaşmış hastanenın yazısı şimdi iki seçenek sunacaklarmış ya polıslıkten emeklılık yada gih memuru olarak çalışma şeklinde.Eger gihte çalışmayı tercih edersem ve ordan emeklı olursam emekli maaşı ve ıkramiyede hak kaybı yasarmıyım 2007 girişli 1/4 derece 5434 sayılı kanuna tabiyim

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