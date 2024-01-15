Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2024 19:24
Terör tazminatları

Aldığın bir duyuma göre terör tazminatları bu ay sonmuş şubatta sayın cumhurbaşkanımız imzalayana kadar alamayacakmışız öyle bir duyum aldım aslı var mıdır siz de böyle bir şey duydunuz mu


işletme2727
Aday Memur
15 Ocak 2024 19:30

Öyle bende duydum


Memurhaps
Şef
15 Ocak 2024 19:34
Onaylandı diye bir yazı attılar. Başka arkadaşlarda var mı onaylanıp 2026 uzatıldı

fatihhh öz
Aday Memur
15 Ocak 2024 19:35

Uzatıldı 2026

Memurhaps, 1 saat önce
Onaylandı diye bir yazı attılar. Başka arkadaşlarda var mı onaylanıp 2026 uzatıldı

fail.imeçhul
Şef
15 Ocak 2024 20:19
aynen bizim gruptanda attılar cumhurbaşkanı onayladı 2026 ya kadar diye
Memurhaps, 1 saat önce
Onaylandı diye bir yazı attılar. Başka arkadaşlarda var mı onaylanıp 2026 uzatıldı

Biolog_01
Memur
15 Ocak 2024 20:26
terör tazminatı çok düşük kaldı bununla ilgili düzenleme oldumu acaba
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