Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ocak 2024 19:35
Mahep 14 günlük hesaplama robotu

Yeni maaşım ile önceli maaşım arasında 22bin küsür var. Mahep?te farkı hesapladığımda ise yine 22bin çıkıyor. Yanlış mı bu?

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