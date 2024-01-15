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Editörler : alex 10


15 Ocak 2024 19:50
Süper Lig Tahmin Yarışması 21. Hafta

Maç Başlangıcı: 20 Ocak 2024 Saat: 13:30

Kasımpaşa-Hatay

Alanya-Rize

Karagümrük-Başakşehir

Pendik-Beşiktaş

Adana demir-Ankaragücü

Sivas-Gaziantep

Konya-Antalya

Fenerbahçe-Samsun

Trabzon-Galatasaray

Kayseri-İstanbul

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Süper Lig Tahmin Yarışması 20. Hafta

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