Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2024 19:56
Adliye Yazı İşleri ve İcra Müdürlerine Haksızlık Yapılmıştır.
Son dönem toplu sözleşme ile kamuda müdür olanların özel hizmet tazminatlarina 20 puan artis yapılacağı kararlastirilmasina rağmen bu artis yazi işleri ve icra müdürlerine yansitilmamistir. Bu eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, kurumlardaki mudurler arasında da adeta kaynağını yasadan almayan bir statü farkı oluşturmaktadır. Bu haksızlığın biran önce düzeltilmesi eminim camiadaki tüm müdür ve adaylarının da temennisidir. Bu hususta editorden de hassasiyet ve ilgi bekliyorum. Ana sayfada bir başlık açarak kamu ve sendikaların konuya dahli sağlanabilir. Teşekkür ederim.

İCRACIM
Aday Memur
15 Ocak 2024 20:09
Bu gün bir sendika yazı yazmış İnşallah bir sonuç alırız neden ayrı tutuluyoruz ki

10.Köyün Yolcusu
Memur
15 Ocak 2024 20:21
Bence birinci sebebi maliyet. malum sayı olarak diğer kurum müdürlerinden sayıca fazla. Diğer sebebi de sendika. Bu madde içeriği ve kime uygulayacağı yakın zamana kadar bilinmiyordu. Tüm mudurler alacak saniliyordu. İmza atan yetkili sendika kimleri kapsadigini muhakkak ki biliyordu. Sözleşme imzalamadan önce kapsamin tüm müdürleri kapsamadigi açıklanmadı. reklamı öğle yapılmadı. en büyük sebep sendikadir diye düşünüyorum.
İCRACIM, 30 dk. önce
Bu gün bir sendika yazı yazmış İnşallah bir sonuç alırız neden ayrı tutuluyoruz ki
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