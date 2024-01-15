Adliye Yazı İşleri ve İcra Müdürlerine Haksızlık Yapılmıştır.

Son dönem toplu sözleşme ile kamuda müdür olanların özel hizmet tazminatlarina 20 puan artis yapılacağı kararlastirilmasina rağmen bu artis yazi işleri ve icra müdürlerine yansitilmamistir. Bu eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, kurumlardaki mudurler arasında da adeta kaynağını yasadan almayan bir statü farkı oluşturmaktadır. Bu haksızlığın biran önce düzeltilmesi eminim camiadaki tüm müdür ve adaylarının da temennisidir. Bu hususta editorden de hassasiyet ve ilgi bekliyorum. Ana sayfada bir başlık açarak kamu ve sendikaların konuya dahli sağlanabilir. Teşekkür ederim.

Son dönem toplu sözleşme ile kamuda müdür olanların özel hizmet tazminatlarina 20 puan artis yapılacağı kararlastirilmasina rağmen bu artis yazi işleri ve icra müdürlerine yansitilmamistir. Bu eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, kurumlardaki mudurler arasında da adeta kaynağını yasadan almayan bir statü farkı oluşturmaktadır. Bu haksızlığın biran önce düzeltilmesi eminim camiadaki tüm müdür ve adaylarının da temennisidir. Bu hususta editorden de hassasiyet ve ilgi bekliyorum. Ana sayfada bir başlık açarak kamu ve sendikaların konuya dahli sağlanabilir. Teşekkür ederim.