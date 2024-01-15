Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2024 20:31
İl adalet hizmetleri
Bu tazminat bulunduğum Büyükşehir itibariyle Memurlar.Nette varken. Asıl bordroda gözükmüyor. Ve 722 TLlik eksik fark var. Sizin de bulunduğunuz yerde durum aynı mı? Bizim haberimiz olmadan kaldırıldı mı? Anlam veremedim. Bilgisi olan varsa söyleyebilir mi?

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