İl adalet hizmetleri

Bu tazminat bulunduğum Büyükşehir itibariyle Memurlar.Nette varken. Asıl bordroda gözükmüyor. Ve 722 TLlik eksik fark var. Sizin de bulunduğunuz yerde durum aynı mı? Bizim haberimiz olmadan kaldırıldı mı? Anlam veremedim. Bilgisi olan varsa söyleyebilir mi?

Bu tazminat bulunduğum Büyükşehir itibariyle Memurlar.Nette varken. Asıl bordroda gözükmüyor. Ve 722 TLlik eksik fark var. Sizin de bulunduğunuz yerde durum aynı mı? Bizim haberimiz olmadan kaldırıldı mı? Anlam veremedim. Bilgisi olan varsa söyleyebilir mi?