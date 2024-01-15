Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Ocak 2024 20:58
eş tayini
arkadaşlar ben sağlık personeliyim kadroluyum ben haziran ayında tayin olmak istiyorum. istanbuldan küçük bir şehire gidicem. eşim hemşire kadroya geçti ama 4 sene tayin hakları yok diye biliyorum. ama eş tayini hakları var değil mi? ben yeni yerime geçtikten sonra yanıma hemen gelebilir mi? istanbulda hemşire ihtiyacı var gibi sebeplerden red gelir mi? beni geri çekme ihtimaller olur mu? şuanki yerime 2 sene önce eş tayini ile geldim. yeni bi yere tayin olmak için 2 sene aynı yerde çalışmam lazım. bu sebeple beni geri çekmemeleri lazım. eşimi benim yanıma tayin etmeleri gerekmez mi? bilenler cevaplarsa çok memnun olurum.

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