Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2024 21:09
Polis emeklileri hakkını istiyor

Birgün herkes emekli olacak onun için polis emeklilerine sahip çıkmak lazım biz bir olursak değerimiz daha da önemsenecegiz inşallah


Mg4127
Aday Memur
15 Ocak 2024 21:15

Aldığımız emekli maaşı 16150 32 yıl üzerinden alın adalet buysa

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