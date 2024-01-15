Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Ocak 2024 21:32
4 aydır yanlış dereceden maas alıyormuşum
Arkadaşlar merhaba, Eylül ayında 8 yıla 1 kademe alıp derecem 2/2 den 2/3 e geçti ama bu ay dahil 2/2 den maaş alıyormuşum. Müdüre söyledim bir bakalım dedi. Maddi olarak ne kadar fark oluşmuştur?Uğraşmaya değer mi dersiniz? Bilgisi olan hocalarımdan cevap rica ediyorum.

63fenci
Şube Müdürü
15 Ocak 2024 21:49

4 ay toplam 100-150 TL olabilir.Hesaplanması kolay sistem otomatik hesaplıyor.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
15 Ocak 2024 22:13

Derece değil kademe yanlışlığı var. Kademeler arasındaki maaş farkı da çok az aylık 10 - 15 lira kadardir.

Maaş hesaplama programlarından 2/2 ve 2/3 kademe içinde ayrı ayrı deneyebilirsin.

Sonbahardaki zamsiz hali daha da azdır.

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