4 aydır yanlış dereceden maas alıyormuşum

Arkadaşlar merhaba, Eylül ayında 8 yıla 1 kademe alıp derecem 2/2 den 2/3 e geçti ama bu ay dahil 2/2 den maaş alıyormuşum. Müdüre söyledim bir bakalım dedi. Maddi olarak ne kadar fark oluşmuştur?Uğraşmaya değer mi dersiniz? Bilgisi olan hocalarımdan cevap rica ediyorum.

Arkadaşlar merhaba, Eylül ayında 8 yıla 1 kademe alıp derecem 2/2 den 2/3 e geçti ama bu ay dahil 2/2 den maaş alıyormuşum. Müdüre söyledim bir bakalım dedi. Maddi olarak ne kadar fark oluşmuştur?Uğraşmaya değer mi dersiniz? Bilgisi olan hocalarımdan cevap rica ediyorum.