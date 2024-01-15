KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Ocak 2024 21:52
4001 ?

İyi akşamlar. Ben lisans mezunuyum ama kendi bölümümden atanmak istemiyorum. Şuan sınava hazırlanıyorum. Hedefim yüksek puan. Memurlukları Biraz inceledim ama direkt 4001 ile alan yer yok gibi? Dhmi açm kyk vs bunlara nasıl giriliyor? Anlayamadım.

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