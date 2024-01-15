Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


15 Ocak 2024 21:59
Öğrenciyken atandım tayin hakkım var mı

Arkadaşlar önlisanstan mezunum Ankarada 4 yıllık fakültede öğrenciyim fakat okulum 1 yıl uzadı (artık yıl öğrencisiyim) bu esnada 2023/2 atamasıyla Türk şekere atandım. Ankaraya geri dönmek için tayin hakkım var mıdır varsa en kısa şekilde nasıl olur tecrübe edinen var mı

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