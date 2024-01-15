memurluğa geri dönüş

aday memurken usulüne uygun istifa edildiğinde geri dönüş var mıdır? illa asil memur mu olmak zorunda geri dönüş olması için bilgisi olan var mı

aday memurken usulüne uygun istifa edildiğinde geri dönüş var mıdır? illa asil memur mu olmak zorunda geri dönüş olması için bilgisi olan var mı