Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2024 22:18
Emniyet Kdk (ombudsman) kararlarını uyguluyor mu?

Herkese merhaba.

Reddedilen mazeret atanma talebim ile ilgili KDK ya başvurmuştum.

KDK atamamın yapılması konusunda tavsiye kararı verdi. EGM KDK tavsiye kararlarına uyuyormu bilgi sahibi olanlar cevaplarsa sevinirim

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