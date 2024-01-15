Röportaj - serpili

Bu haftaki röportaj konuğum serpili üyesi oldu. Keyifli bir söyleşiydi. Beni kırmadığı için kendisine teşekkür ediyorum. Sizlerin de her an kapısını çalabilirim, kırmayacağınızı umuyorum:)

Şimdi buyrun serpili ile yaptığımız sohbete.

Merhaba, davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum.

serpili; Rica ederim, davet ettiğiniz ben için teşekkür ederim.

İlk sorumuzla başlayalım, serpili kimdir, kendini nasıl tarif eder?

serpili; Sessiz sakin mesafeli görünen biridir serpili, hatta çoğu zaman soğuk bulunan dikkat ettiyseniz beni nasıl gördükleriyle başladım kendimi tarife çünkü ne kadar çabalarsa çabalasın her zaman insanların kendini nasıl tanıdığıyla ilgili endişeleri olan biriyim, aslında çok eğlenceli çok ketum ve merhametli biri olarak tanımlayabilirim kendimi, çok fazla samimi arkadaşı olmayan kendi başına olmaktan hoşlanan ve sürekli mesafeleri olan bir insandır serpili, öyle ki ben bile kendisine erişmekte onu anlamakta zorlanırım bazen:)

Memurlar.Net'in vefalı üyelerindesiniz, Memurlar.Net ile nasıl tanıştınız ve Sizi burada tutan nedir?

serpili; Memurlar.net ile 2007 yılında bir ilana yorum yazmak için tanıştım, eleştiri yapacaktım o gün bugündür muhalifim zaten:) beni burada tutan şey bu platformun diğer sanal platformlar kadar akraba ihtiva etmemesi ve kendimi daha rahat ifade ediyor oluşum, misal bir paylaşım yapınca altına yengemlere selam söyle diye çıkıp gelen yok ama bir yandan da bir aile ortamı var, kimse birbirini tanımıyor ama herkes herkesle samimi, insanları gözlemlemek bir şeyler yazıp çizmek için ideal bence

Forumda, sözlükte ve bi mola bölümlerinde aktif yazarsınız, bildiğim kadarıyla editörlük geçmişiniz de var. Gerçek hayatta da dinamiklere bu kadar hakim ve istikrarlı mısınız?

serpili; Ben biraz yoruyorum kendimi bu açıdan, aynı zamanda bir çok şeyle ilgilenmeye çalışmak yoruyor ama kafamın içinde kalıp sürekli konuşmaktansa kendimi bir şeylerle meşgul etmek bana daha cazip geliyor.

Evet forum geçmişim sporla başladı sonra kültür sanat edebiyat sonra hayata dair sohbet tanışma ara ara diğer bölümler, hayata dairde bir dönem editörlük yaptım, halen bazı forumlarda ve sözlükte ama genel olarak iletilerde aktif bulunuyorum ve evet gerçek hayatta da ilk başta söylediğim gibi fazla bölünmüş durumdayım, bunun adı dinamiklere hakim olmak ya da istikrar değilse bile biraz fazla çok yönlülük olabilir, profesyonel değil ama yazarım, film dizi kitap arada reel hayatta konser sinema tiyatro, yine de kendimle baş başa kaldığımda halen nereye harcayacağımı bilmediğim bir enerjim kalıyor, onu da sosyal medyada kullanıyorum:)

Bu bölümler içerisinde unutamadığınız bir anı veya diyalog var mı?

serpili; Unutamadığım belli bir anı değil de spor forumunda bir dönem msn kullanır aşırı eğlendirdik. Tabi kavgalarımız da eksik olmazdı ama yine de güzeldi, 2008-2010 arası spor forumundan arkadaşlar varsa okuyan özlendiğiniz bilin isterim.

Madem arkadaşlardan bahsettiniz, özlediğiniz ve sitede artık olmayan bir üye var mı? Varsa kimdir?

serpili; Çok var elbette birini unutursam beni affetsin, hayata dairden kapkarakedi, raporlu hem de 47 li var mesela, spordan sencer1907, beria pinare yakamoz 1907 var, kültür sanattan geçerakça var, aslında özlediğimiz hem o kişiler hem de o kişilerle olan kendi halimiz sanırım...

Sizi sitede kalemi güçlü üye olarak lanse ederler genelde, benim görüşüm de bu yönde. Peki Sizin kalemini sevdiğiniz, güçlü bulduğunuz üye/ler kimdir?

serpili; Öncelikle teşekkür ederim hakkımdaki olumlu görüşünüz için. Ben hem her fırsatta kendisine hem de gıyabında söylediğim Kuşlu Kıtalar Atlasını çok beğenirim ( Levla ), bir de sahaf, onun da yazılarını beğenerek takip ederim, bir de zaman zaman çatışsak da proleter burjuva var tahlillerini her zaman olmasa da beğenirim:)

Biraz magazine doğru ilerleyelim, Sizin için sitenin en üyeleri kimdir?

En eğlenceli,

En zeki,

En efendi,

En güzel,

En yakışıklı,

En entel,

serpili;

En eğlenceli, Derya0676

En zeki Omayra

En efendi Teleferik

En güzel Minerva

En yakışıklı Mühendisbey35-rakamdan çok emin değilim:D-

En entel yine Omayra:)

En güzel ve en yakışıklı gördüklerim arasından diyeyim de yolmasınlar beni:D

Peki, site içi bir itiraf istesem sizden, bu ne olurdu? Ya da şöyle sorayım site içinde pişmanlığını yaşadığınız bir olay var mı?

serpili; Evet var, spor forumunun o az önce eğlenceli diye bahsettiğim yıllarında, gubaz editör henüz baş editör değilken bir yanlış anlaşılma oldu, oo ne olaylar ne kavgalar, bir kaç gün içinde çözüldü ama gubaz editörün o olay sırasında o fevriliğime rağmen bana kaba davranmayı bırakın anlayışla yaklaşıp asla kin tutmaması beni çok mahçup etmişti, bu olayın sebebini unutsam bile ordaki pişmanlığımı asla unutmuyorum

Sitede olmasını istediğiniz bir özellik var mı?

serpili; Şu meşhur beğenleri kimin yaptığını görme var bir de engellediklerimizi hiç bir yerde görmeme:)

Tekrar serpili'ye dönelim.. serpili bir kelime olsaydı ne olurdu, bir kitabın kahramanı olsaydı kim olurdu ve bir filmde yer alsaydı, bu hangi film olurdu?

serpili; Serpil bir kelime olsaydı '' umut '' olurdu, tekrar tekrar düştüğü yerlerden kalkmasının sebebi budur.

Bir roman kahramanı olsaydı bu tek kişi olmazdı, '' Çalıkuşunun Feridesi'' '' Aşk ve Gururun Elizabeth'i '' '' İnce Memedin İnce Memedi '' ve '' Suç ve Cezanın Raskolnikov'u '' olurdu.

Bir film olsaydı, buna düşünüp verecek cevap bulamadım, aklıma hep çile çekilen ama sonu güzel biten filmler geldi, '' Jane Eyre, Aşk ve Gurur, Tesadüf Gibi '' sanırım duygusal bir film olurdu umuyorum sonu güzel biten bir film ayrıca..

Şarkıyı da müsadeniz olursa ben ekleyeyim; Ahmet Kaya'nın Tedirgin'i olurdu.

Sona doğru yaklaşırken, azelya serpili için ne söyler?

serpili; Ah azelya..benim yarım kalmış mahsun çocuk yanım, hep umut dolu ama gözünün kenarında bir damla yaşla bekleyen umutlu yarım, benim sol yanım en çok da sol yanım, azelya benim için artık bir şey söyleyemez, kızamaz bana artık çünk yıllardır uyarmama rağmen hep kalbinin dikine gitmiştir ve almıştır ağzının payını, ben ne kadar mantıklı olmaya çalışırsam o o kadar duygusaldır, beni katı bulur, cezalandırıcı ve merhametsiz ama ben onu korumak için örmüştüm o dikenli telleri bunu bilmez belki de...çok sever, çok çabuk unutur, çok koşturur sevdikleri için, çok duygusaldır çok merhametlidir ve çok yaralıdır azelya, yine de içi kıpır kıpırdır hep, dedim ya adım umuttur benim ve serpil serpil olduysa bu azelya sayesindedir..

Son olarak site ve sizi okuyacak üyeler için söylemek istediğiniz bir şey var mı?

serpili; Kendileri için bir şey yapsınlar, hepimiz bu dünyada kendi filmimizin başrolüyüz, sevdikleri eğlendikleri şeyleri yapsınlar hayatlarında figüran kadar değeri olmayan insanlarla zaman kaybetmesinler

ve sevsinler çok sevsinler.. Sait Faik'in dediği gibi bir insanı sevmekle başlar her şey! Umarım ayırdığınız zamana değer şeylerdir okuduklarınız:)

Ben çok keyif aldım sohbetten, umarım sizin için de öyledir. Samimi cevaplarınız için teşekkür ediyorum.

serpili; Kesinlikle öyleydi, çok eğlenceli ve akıcıydı ben teşekkür ederim, serinizin başarılı olmasını diliyorum.