Derece kademe ilerlemesi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Ocak 2024 bordrosu erişime açıldıİdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarTaltif duyumuEksi ve kredi kartları faizlerinin çığırından çıkması 14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?Resmi çalışanlar için traş ücretiBatıdan batıya atama talebi2024 terör parasıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF OlabilirBelediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?