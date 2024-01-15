uzun izin döneminde yurtdışında çalışmak mümkün değil mi?

merhabalar, araştırmalarıma göre türkiye benim istediğim ülkelere çok fazla öğretmen göndermiyor. Olmuyor değil ama ya çok az kontenjan açılıyor yada açılmıyor. Bu nedenden ben (3 ay veya 1 yıl kadar) izin almayı planlıyorum yada değerlendiriyorum. Peki 1 yıl gibi uzun bir süre izin aldığım varsayıldığında orda çalışma imkanım olmaz mı gerçekten. Aslında ben olumsuz olarak biliyorum yani böyle bir çalışma imkanı yok bildiğim kadarı le. Ancak yine de teyit etmek istedim. neticede ben burdan 1 yıl boyunca maaş da almıyor olacağım böyle bir durumda. Bahsettiğim izin yabancı bir ülkeye dil eğitimi için gitmek içindir.