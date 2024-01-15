Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2024 22:30
Sözleşmeli Mübaşir istifa hk.

Merhaba arkadaşlar adliyede sözleşmeli mübaşir olarak görev yapıyorum son merkezi atama ile kadrolu olarak ticaret bakanlığına atandım lakin oradan tebligat gelmeden istifa etmek istemiyorum adliyeden. Farklı bir il atandığım yer Ticaret bakanlığından tebligat gelince 15 gün sonra işe başlamam için adliyeden istifa etsem sgk çıkışım p süre içerisinde yapılır mı malum bakanlık onayı vs gerekiyor bilgisi olan arkadaşlar yanıtlarsa sevinirim.

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