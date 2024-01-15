Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Ocak 2024 22:31
Hususi pasaport

2. derece 1.kademe devlet memuru emeklisiyim. Yeşil(hususi) pasaport alabilir miyim?


Umut0621
Genel Müdür
15 Ocak 2024 23:41
Evet
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