ADALET SEN KAZANDIĞI DAVA

Sendikal yorum yapılmadı. Hukuki bir süreç ile ilgili olumlu sonuç çıkmış. Herkesi bilgilendirmek maksadıyla yazıldı. Örneğin 90 bin kişilik cte nin sendikal hakkı yok. Bu konuda hak kaybı olan var ise bilgilendirme amaçlı yazdım

Sendikal yorum yapılmadı. Hukuki bir süreç ile ilgili olumlu sonuç çıkmış. Herkesi bilgilendirmek maksadıyla yazıldı. Örneğin 90 bin kişilik cte nin sendikal hakkı yok. Bu konuda hak kaybı olan var ise bilgilendirme amaçlı yazdım