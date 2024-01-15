ADALET SEN KAZANDIĞI DAVA

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
zam geldi ama yine en düşük maaşı alan bizeş tayini 8 yıl ardından 1 yanYargı Ödeneği'nin Adalet Bakanlığı personeline verilmeme saçmalığı?Yazı işleri ve icra müdür ve yardımcıları14 günlük maaş farkicte gys yüksek puanlıların mülakatta elenmesiİzmir'de katip olan arkadaşlar geçine biliyor musunuz ?cezaevi personeli sendikaya üye olabilecek,Adliye Yazı İşleri ve İcra Müdürlerine Haksızlık Yapılmıştır.
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Tarım ve Orman Bakanlığı 2024-1088 Büro Personeli Çoğunluğu İİBF OlabilirBelediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?