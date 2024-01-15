Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Ocak 2024 22:38
ADALET SEN KAZANDIĞI DAVA
2016 da toplu sözleşme ile verilen bir derece o tarihteki görevde olan SÖZLEŞMELİ memurlara verilmemişti. Adaletsen davayı kazanmış. Kararı bekliyor

soadist
Şef
15 Ocak 2024 23:37
Adaletsenden uzak durun arkadaşlar, çok başınız ağrır ilerde. Benden tavsiye, istediğiniz sendikaya üye olun ama asla adaletsene bulaşmayın.

iyilikiyidir
Memur
15 Ocak 2024 23:39
Sendikal yorum yapılmadı. Hukuki bir süreç ile ilgili olumlu sonuç çıkmış. Herkesi bilgilendirmek maksadıyla yazıldı. Örneğin 90 bin kişilik cte nin sendikal hakkı yok. Bu konuda hak kaybı olan var ise bilgilendirme amaçlı yazdım
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