Tezsiz Yüksek Lisans Hakkında Sorular

Arkadaşlar merhabalar, ben 2023 yılında lisans mezunu oldum ve 2 sene tecilliyim. 2025'in Temmuz ayında tecilim bitiyor ve ben de 2025'te KPSS'ye girip öğretmen olarak atanmak istediğim için tezsiz yüksek lisans yaparak askerliğimi ertelemek istiyorum. 10 Temmuz 2025 tarihinde tecilim bittikten sonra bildiğim kadarıyla 31 Aralık'a kadar yoklamaya tabi oluyorum.

Sormak istediğim soru şu: 10 Temmuz 2025'te tecilim bittikten sonra, örnek olarak Eylül 2025'te tezsiz yüksek lisans için başvuru yapıp askerliği 1,5 yıllığına tecil ettirebilir miyim? Ayrıca, eğer kabul edilirsem de 3 yarıyıl boyunca derslere katılmayıp, her yarıyıl başında sadece harç ödeyerek yüksek lisansa devam edebilir miyim? Şimdiden teşekkürler.