Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Ocak 2024 23:47
eş durumu tayin
merhabalar arkadaşlar. Hatay'da üçüncü şark görevindeyim. Yaza tayinciyim. Nişanlım ilk atama sağlıkçı. Göreve başlayalı 6 ay oldu.3+1 sözlesmeli. ben yaza batıya döndüğümde nikahı gittikten sonra mı yapmalıyım? Bana mı tabi olur? süreci bilmiyoruz yardımcı olursanız sevinirim

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