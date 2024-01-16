Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Ocak 2024 00:04
Nisan'da, dönem ortası yöneticilerin yer değiştirmesi

Yeniden yönetici atamalarının Nisan'da yapılacak olması. Dönemin kapanmasına 2 ay kala yöneticilerin okullarını değiştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz hocalarım.

Bu durum için bir önlem, güncelleme yapılma ihtimali olabilir mi?

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