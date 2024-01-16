Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ocak 2024 00:18
İstifa sonrası geri dönüşte hemşire

Merhaba arkadaşlar istifa sonrası geri dönüşte 6 ayın dolması neye göre hesaplanıyor pbs başvuru zaman dilimi mi yoksa başvuru değerlendirme zaman dilimine kasar mı. O konu hakkında bilgi verir misiniz.

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