Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 00:42
2024 yeniden yönetici atama, dönem ortası yer değişikliği

Yeniden yönetici atamalarının Nisan'da yapılacak olması. Dönemin kapanmasına 2 ay kala yöneticilerin okullarını değiştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz hocalarım.

Bu durum için bir önlem, güncelleme yapılma ihtimali olabilir mi?

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