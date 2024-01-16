Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Ocak 2024 02:09
İstifa Süreci

kadrolu katip istifa süreci nasıl oluyor ? Hakların saklı kalması için istifa dilekçesi verip bekleyeceğim mi bakanlıktan gelen onayı yoksa direkt istifa dilekçesi verince bırakabiliyor muyum ?

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