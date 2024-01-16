KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Ocak 2024 02:41
KPSS'de Yüksek Netler Çıkartabilmek İçin Yapmamız Gerekenler ???

Geçen yıl Trakya Üniversitesi Maliye bölümünden mezun oldum ailemin ısrarları yanında bende devlet memuriyetine kapağı atmayı çok istiyorum birkaç aydan beridirde KPSSye yoğun bir şekilde hazırlanıyorum aslında konular ve testlerle ilgili öyle çok ciddi bir takıntım yok fakat matematik, geometri ve dilbilgisi konularında biraz zorlanıyorum özelliklede matematikte rasyonel sayılar, denklemler, fonksiyonlar,dilbilgisinde ise cümle öğeleri cümle çatıları beni oldukça kasıyor ve maalesef deneme testlerinde de bu konularda çıkarttığım doğru cevaplar soruların yarısınında altında geliyor bu durum biraz motivasyonumu olumsuz yönde etkilemeye başladı, sağlam kaynaklardan hazırlanıyorum soru şıklarınıda özellikle inceliyorumki mesela bir sorunun 5 tane şıkkı var bu şıklardan en az 2 tanesi sorunun doğru cevabının nerdeyse aynısı gibi.Önümüzdeki haftada hazırlık kursuna başlayacağım inşallah bir faydasını görürüm. İşin garip tarafı geçmişte matematikte pek parlak bir öğrenci olamasamda Türkçede edebiyatta dilbilgisinde oldukça başarılıydım.

Geçmiş yıllarda sınavlarda yüksek netler çıkartanlara sesleniyorum sorulara doğru cevaplar verebilmek konusunda bizlere tiyolar verip tecrübelerini paylaşabilirlermi? Özellikle bu matematik, geometri ve dilbilgisi sorularında yüksek netler çıkartmak için konulara nasıl bir plan dahilinde çalışmamız daha faydalı olur?

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