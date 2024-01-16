Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 08:57
öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.

lütfen bu sözü unutmayın ve beyninize kazıyın.. sizin eğittiğiniz her birey topluma iyi örnek olmalıdır.. sadece ders evirip çıkmak değil. dersinizi verirken değerlere ve cevreye de duyarlı birer birey yetiştirmelisiniz.. çünkü onlar yarın sokağa çıktığınızdan sizin karşınıza çıkmasa da sevdiklerinizin karşısına çıkacaktır.. siz ilgilenmezseniz meydan baskalarına çocuklar kötü kişilerin ellerine kalacaktır..


parismoskovalondra
Aday Memur
16 Ocak 2024 10:01
Öğretmenler kimlerin eseri peki? Mesela ücretli öğretmenler? Bırakın bu şovları, gerçekler ortada, ortadoğu toplumları gibi çok hayalperest olmuş insanlar.

Kalet
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 10:29

Şu an içinde yaşadığımız toplum ne kadar dürüst, çalışkan ve kimin eseri?


zorsevda
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 10:37

imamların. çünkü siz öğretmenler öğretmen evlerine kendinizi kapadınız. halkı imamların ellerine bıraktınız. önce kahvelerde hlaka ulaştılar . simdi okullarda çocuklara ulaşıyorlar..

Kalet, 10 dk. önce

Şu an içinde yaşadığımız toplum ne kadar dürüst, çalışkan ve kimin eseri?

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