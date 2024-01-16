Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


16 Ocak 2024 09:03
Ünvan değişikliği

İyi gunler kurumda hizmetli olarak çalışmaktayım meslek lisesi mezunuyum 3795 sayılı kanuna Göre teknisyen ünvanı alabilirmiyim kurum talebim halinde unvanı vermek zorunda mı ihtiyaca göre mi verebilir


hsnd
Başbakan Müsteşarı
16 Ocak 2024 09:26

Bu kanun bildiğim kadarıyla hangi mezuniyetlerin teknisyen tekniker teknik öğretmen gibi unvanları alabileceğini belirtiyor. Meslek lisesi mezunu olarak bölümünüzü bilmiyorum ama teknisyen ünvanı alabilmeniz için diplomanız mevcut olsa bile ünvan değişikliği sınavına girmeniz gerekir. Ben meslek lisesi mezunuyum bu kanuna göre ünvan değiştirebilirim şeklinde bir çıkarımda bulunmayın.


saenes74
Genel Müdür
16 Ocak 2024 09:33

teknisyen kadrolarını shçek girişli olanar doldurdu diye hatırlıyorum. boş kadro olursa da yine meb ünvan değişikliği sınavı yapar. 3795 sayılı '' bazi lise, okul ve fakülte mezunlarina unvan verilmesi hakkinda kanun'' kapsamı atansanız dahi dava konusu olur. verin bir dilekçe gene de ne diyecekler bakın.

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