Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ocak 2024 09:09
Kemoterapi İlaç Hazırlama - Biyolog Çalışır mı ?

Merhabalar, çalıştığım hastanede beni kemoterapiye verdiler acaba Biyologlar kemoterapi biriminde ilaç hazırlama kısmında çalışır mı ? Bununla ilgili bir yazı var mıdır ?

Çok Yazılan Konular

2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişPsikolog olarak sağlık bakanlığı mı aile bakanlığı mı?Eş durumu ve bölge hizmet gruplarımaaş farkıUrla ve çeşme devlet hastaneleri hk3+1 Es durumu tayinleri hakkında bilgigecici gorevlendirme Ek göstergeeportal izinleriDerece kademe neye göre değişiyor?

Sözlük

Rodezya 1 kışın dondurma yemek 1 ne yemek yapsam derdi 6 insan gelecekte neye evrimleşecek? 7 gezmek en kolay 1 Çorum beşlisi 2 trt-2 nin filimleri 4 güne bir söz bırak 4 Ölünce Dinlenmek 6 ağdalı nağmeli müzik dönemi 1

Son Haberler

Altının gramı 1983 liradan işlem görüyorTarım ÜFE Aralık 2023'te aylık yüzde 6,34, yıllık yüzde 52,66 arttıBrent petrolün varil fiyatı 78,19 dolar9 kişinin öldüğü Mersin'deki otobüs kazasına soruşturmaBorsa güne yükselişle başladı

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?