Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Ocak 2024 09:21
cezaevi ve adliye personeli ortak sendika kurulması..

suan yargıtayın vermiş oldugu son karar ile cte calışanlarının sendikalaşma önündeki engel aşılmaktadır.. ileride en mantıklı olanı birlikte ortak hareket ve ortak bir sendikada mücadele etmekten geçer. sabırla bekliyoruz.. temmuz 2024 gibi herşey netleşecektir..

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