Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ocak 2024 09:33
Polis Sandığı katsayı farkları

polis sandiğı katsayı farklarinı yatırmış...235 aylik üyeyim 525 000 tl olmuş...


orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
16 Ocak 2024 09:55

EVET GÜNCELLENMİŞ 198 AY 310 BİNDİ 460 BİN OLMUŞ

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