Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 10:18
Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi olan Eşin Emekli Olması Halinde Memur Olan Eşin Tayin Durumu

Merhabalar ben ilçe milli eğitim müdürlüğünde şef olarak görev yapmaktayım. Eşim askeri personel ve emekli olmayı düşünüyor. Böyle bir durumda öğretmenler için açıkca belirtilmiş bir madde var ama bizler için durum ne olur net cevap yok dilekçe verene kadar sanırım. Aynı durumda olan yada bu durumda tayin isteyen arkadaş var mıdır acaba ? Umarım olumsuz sonuçlanmaz.

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