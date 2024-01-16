Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


16 Ocak 2024 10:40
Tekniker'in Birim Amiri

Merhaba Tekniker olarak görev yapıyorum Mühendislik Mezunuyum Şef veya Şube Müdürü teknik hizmetlerin birim amiri midir?


ilhanay007
Aday Memur
16 Ocak 2024 12:16

hangi kurum hocam?


Legolaskaracı
Memur
16 Ocak 2024 13:14
şube müdürü illa üstüdür ama şef için gih geçerli.
ilhanay007, 2 saat önce

hangi kurum hocam?

Toplam 2 mesaj

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