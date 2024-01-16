Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Ocak 2024 11:04
223/2-e beraat hakkında

223/2-e den beraat aldım idare mahkemesi beklemede yazıyor serhim 10 gün önce kesinleşti ne zamana sonuç çıkar arkadaşlar ve daha ne yapmam gerekiyor, birde mahkeme avukatla temsil ettirdiğimden 29 bin sanıga para verilmesi diye yazmıs bunu avukatmı alıyor yoksa benmi alıyorum yardımcı olurmusunuz.


lisans mezunu
Şef
16 Ocak 2024 11:24

Beraat kararını idare mahkemesine ver. 29 bini de avukat alır.


Jamyo2015li
Aday Memur
16 Ocak 2024 11:37

teşekkür ederim bilginiz için benim için iyi olmadı ama olsun :) idare mahkemeden gelecek cevaba göre cevap verilecektir yazmıstı beklemede gözüküyor ihraç oldugum zaman vermiştim idare mahkemesine

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