Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ocak 2024 11:14
Araba Fiyatlarında Gözle Görülür Bir İyileşme Var

Aralık ayında 2023 model Clio maaşımın 24 katıyken, şu an 2024 model Clio maaşımın 15 katına düşmüş durumda. Bu böyle ne kadar devam eder veya etmez onu bilemem lakin model yükseldiği halde bu durum şaşırtıcı!

Araba piyasasından anlayan arkadaşların yorumlarını merak ediyorum...


tolgperperek
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 11:41

370 bin tl den 1 milyon 100tl ye çıkmış.


Akademik7224
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 11:51

Orası öyle tabi ben son aylardaki gelişmeleri kast ediyorum.

tolgperperek, 2 saat önce

370 bin tl den 1 milyon 100tl ye çıkmış.


arastirmagorevlisiii
Şube Müdürü
16 Ocak 2024 12:09

Fiyatlar nominal bazda asla düşmez zaten bunu anlatmıyor başlık sahibi. Maaş-araba fiyatı oranını anlatıyor. Araçların eskisi gibi 150-200 bin tl bandına düşeceğini beklemek saflık zaten.

Şu anda corolla çok iyi bir fiyatta mesela. Otomatik 1.5 vision paketi 1 milyon 40 bin tlye satıyorlar. O araç için çok çok uygun bir fiyat.

tolgperperek, 2 saat önce

370 bin tl den 1 milyon 100tl ye çıkmış.


Akademik7224
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 12:25

Ağzınıza sağlık hocam.

arastirmagorevlisiii, 2 saat önce

Fiyatlar nominal bazda asla düşmez zaten bunu anlatmıyor başlık sahibi. Maaş-araba fiyatı oranını anlatıyor. Araçların eskisi gibi 150-200 bin tl bandına düşeceğini beklemek saflık zaten.

Şu anda corolla çok iyi bir fiyatta mesela. Otomatik 1.5 vision paketi 1 milyon 40 bin tlye satıyorlar. O araç için çok çok uygun bir fiyat.


cetek
Şef
16 Ocak 2024 12:40

800 bin birikmişti yada takasa vereceği arabası olmayanın o çok iyi fiyatlı arabayı alması imkansız. Maaşın ne kadar artarsa artsın o arabanın yüzde 20si kadar kredi çekebilme imkanı var. Aynı durum ev için de geçerli.

Yani maaşın ne kadar artarsa artsın o araba alınamıyor. Öyle önceden şu kadar katıydı şimdi şu kadar katı falan boş laflar.

arastirmagorevlisiii, 2 saat önce

Fiyatlar nominal bazda asla düşmez zaten bunu anlatmıyor başlık sahibi. Maaş-araba fiyatı oranını anlatıyor. Araçların eskisi gibi 150-200 bin tl bandına düşeceğini beklemek saflık zaten.

Şu anda corolla çok iyi bir fiyatta mesela. Otomatik 1.5 vision paketi 1 milyon 40 bin tlye satıyorlar. O araç için çok çok uygun bir fiyat.


cetek
Şef
16 Ocak 2024 12:43

Elinde nakiti olanın kral olacağı döneme giriyoruz seçimden sonra. Krediler de kısılacağı için cebinde ne kadar varsa o kadar harcayabileceksiniz. Kendinizi hazırlayın şimdiden.


Akademik7224
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 12:45

Tabi ki öyle ama 24 katını korusaydı daha mı iyiydi? :) Elbette birikim olmadan alınamaz.

cetek, 1 saat önce

800 bin birikmişti yada takasa vereceği arabası olmayanın o çok iyi fiyatlı arabayı alması imkansız. Maaşın ne kadar artarsa artsın o arabanın yüzde 20si kadar kredi çekebilme imkanı var. Aynı durum ev için de geçerli.

Yani maaşın ne kadar artarsa artsın o araba alınamıyor. Öyle önceden şu kadar katıydı şimdi şu kadar katı falan boş laflar.


Akademik7224
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 12:46

Kredi kartı nakit avans limiti ve taksitli nakit avansın taksit sayısının çok ciddi anlamda düşeceği konuşuluyor sizce?

cetek, 1 saat önce

Elinde nakiti olanın kral olacağı döneme giriyoruz seçimden sonra. Krediler de kısılacağı için cebinde ne kadar varsa o kadar harcayabileceksiniz. Kendinizi hazırlayın şimdiden.


cetek
Şef
16 Ocak 2024 12:51

Zaten son birkaç ayda faizler çok yükseltildi. Şimdilik vatandaştan çok tepki gelmesin diye bazı düzenlemeler bekletiliyor. Seçimden sonra ateşi iyice harlayacaklardır.

Çünkü bu enflasyonist kısırdöngüden çıkmanın tek yolu vatandaşın harcamasını kısmak. Acı reçeteyi önümüze koymak zorundalar bir şekilde. Ne kadar ertelerlerse acı reçete o kadar büyüyor.

Dua edelim de popülist emekli maaşı artışlarına karşı Mehmet Şimşek biraz set koyabilsin.

Akademik7224, 1 saat önce

Kredi kartı nakit avans limiti ve taksitli nakit avansın taksit sayısının çok ciddi anlamda düşeceği konuşuluyor sizce?


Akademik7224
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 12:53

Kesinlikle size katılıyorum, EYT meselesi zaten emekli sistemini çok bozdu. Seçim sonrası çok çok acı reçete gelecek bence de. Özellikle kredi kartları ne olur sizce?

cetek, 56 dk. önce

Zaten son birkaç ayda faizler çok yükseltildi. Şimdilik vatandaştan çok tepki gelmesin diye bazı düzenlemeler bekletiliyor. Seçimden sonra ateşi iyice harlayacaklardır.

Çünkü bu enflasyonist kısırdöngüden çıkmanın tek yolu vatandaşın harcamasını kısmak. Acı reçeteyi önümüze koymak zorundalar bir şekilde. Ne kadar ertelerlerse acı reçete o kadar büyüyor.

Dua edelim de popülist emekli maaşı artışlarına karşı Mehmet Şimşek biraz set koyabilsin.


cetek
Şef
16 Ocak 2024 12:55

En büyük sorunu aslında kayıtdışı ekonomi oluşturuyor. Küçük esnaf, serbest çalışanlar vs piyasada çok fazla kayıtdışı para hacmi var. Krediler kısıldığı halde araç ve ev satışları hız kesmiyor bu yüzden. Bu grupların üstüne de oy kaygısıyla gidilmediğinden tüm yük bordrolu çalışanın üstüne bindiriliyor, bordrolu çalışanın boğazı sıkılıyor.


arastirmagorevlisiii
Şube Müdürü
16 Ocak 2024 13:07

Elbette öyle bunu daha önce bir başlıkta açıklamıştım zaten. Elde bir birikim ya da mal olmadan sıfırdan alamazsın elbette.

cetek, 1 saat önce

800 bin birikmişti yada takasa vereceği arabası olmayanın o çok iyi fiyatlı arabayı alması imkansız. Maaşın ne kadar artarsa artsın o arabanın yüzde 20si kadar kredi çekebilme imkanı var. Aynı durum ev için de geçerli.

Yani maaşın ne kadar artarsa artsın o araba alınamıyor. Öyle önceden şu kadar katıydı şimdi şu kadar katı falan boş laflar.


leonidas_cog
Şube Müdürü
16 Ocak 2024 13:42

Ekonomi zaten kötü, araç fiyatı 15 maaşa denk gelsede maaştan birşey artmıyorsa ne yapılabilir ki ?

Aldığımız para gidiyor, sanayici teşvik derken istisna bilmem ne derken bırakın vergi vermeyi üste para bile alıyor , esnafların gidin vergi levhalarına bakın ya hiç vergi vermiyorlar ya da aylık 500 , 1000 lira, daha geçen sürekli gittiğim işleride iyi olan berber 1.5 milyona Passat almış, levhasına baktım geçen yıla zarar girmiş, hükümet tutmuş 2.5 milyon insanı emekli yapmış , 40 yaşında emekli olan var , her ay 2.5 milyon x15 k maaş hazineden çıkmak zorunda, al sana yeni vergiler, kim verecek bu vergileri memurlar ve orta direk,

Bu işin sonu çok daha kötü olacak demedi demeyin

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