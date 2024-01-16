Araba Fiyatlarında Gözle Görülür Bir İyileşme Var

800 bin birikmişti yada takasa vereceği arabası olmayanın o çok iyi fiyatlı arabayı alması imkansız. Maaşın ne kadar artarsa artsın o arabanın yüzde 20si kadar kredi çekebilme imkanı var. Aynı durum ev için de geçerli.

Yani maaşın ne kadar artarsa artsın o araba alınamıyor. Öyle önceden şu kadar katıydı şimdi şu kadar katı falan boş laflar.