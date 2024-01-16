Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


16 Ocak 2024 11:18
karayollari ek odeme hakkinda

bir sorum olacaktı merkezi yerleştirme ile karayollarına atanan memur mühendis ya da mimar maaşının yanında ne kadar ek ödeme alıyor Memur maaşı 32 bin civarı Mühendis maaşı 44 civarı Bu normal bakanlıklarda ek ödemesiz maaş karayollarında ne kadar oluyor her hangi bir pozisyonda olan biri maaşını yazabilir mi buraya da olur özel mesaja da :)

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