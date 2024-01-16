Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ocak 2024 11:24
Yıl Sonu Dolar Tahmini

Enflasyonu ve dolayısıyla bizlerin maaş zammını doğrudan etkileyen doların yıl sonunda kaç olacağını tahmin ediyorsunuz?

Benim tahminim seçim sonrası 35, yıl sonu ise 38-39.99 arasıdır.


tolgperperek
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 11:37

42-48

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