Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 11:25
Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik

Merhaba arkadaşlar, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sistemini savunanlar var genelde bunlar bu tazminattan yararlananlar bunu da savunurken tecrübenin hiç mi önemi yok diyorlar. Peki sorarım size 9 ile 10 yıllık öğretmen arasında 5 bin TL oynarken sistem devam ettiği sürece 20 yıl çalışanlar ile 35 yıl çalışanlar aynı maaşı alacak bu mudur tam olarak bahsettiğiniz tecrübe? Mantıklı olan her yıl yani peyder peyi tecrübeye dayalı artışlar yapmaktır.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
16 Ocak 2024 11:44

maaşlar şimdiki haliyle kalıyor diye varsayalım, başöğretmen 45 alıyor uzman olmayan 35 alıyor, başöğretmen emekli olup 15 alırken diğeri uzman oldu 40 almaya devam edecek, emekli olan çok dengesizlik var derse ne yapıcaz? herkes sırayla aynı yoldan geçiyor işte, tecrübe kağıt üzerindeki ismi gerçek çalışma yılından başka birşey değil


ahmet_ing_ögretmeni
Memur
16 Ocak 2024 12:13

Mantık böyle işlemiyor malesef . Uzman öğretmenlik 9 yıla düşerse 8 yıllık öğretmen aynı şeyleri söyleyecek. 8 yıla düşerse bu sefer 7 yıllık öğretmen... böyle böyle uzar gider. 10 yıl iyidir ancak. 50 yaşında uzman olmuş biri için 10 yıl bekleme süresi çok fazla. Belli bir yaş yaş, yıl kriterine göre mağduriyet düzetilmeli.

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