Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ocak 2024 11:29
Polsan emekli ikramiyelerini güncellemiş

Emeklilik tutarları güncellenmiş arkadaşlar


erhannn34
Şube Müdürü
16 Ocak 2024 12:25
güzel artış olmuş

yaman32
Aday Memur
16 Ocak 2024 12:31

son 10 sene içinde üye olan arkadaşlar, emekli olduklarında emekli sandığının vermiş olduğunun üzerinde ikramiye alalacaklar gibi duruyor. Ben 239 aydır üyeyim, 520.000 Tl olmuş ikramiye.


Isimsizkahraman
Aday Memur
16 Ocak 2024 12:56

2021 yılında sonradan polsan a üye oldum 36 aylık üyelik sonu ;

Yatırdığım toplam para : 33 bin tl

Bügün emekli olsam hak ediş : 82 bin tl

Bu paraya Nisanda ayrıca temettü eklenecektir

Yatırdığım aidatları aylık bir gram altına uyarladığımda 82 bin tl gelir elde edemiyoruz

Böylece polsanı kötüleyen arkadaşların tüm tezlerini çürüttüm

Birde gram alsaydı ev alsaydı araba alsaydın borsa alsaydın diyen arkadşlar lara da cevaben : onları zaten yapıyoruz


uluslararası2
Şef
16 Ocak 2024 13:02

2021 den öncesi için ne olacak peki , mesela sene 2020 gram altın 400 küsür çeyrek altın 750

Isimsizkahraman, 52 dk. önce

2021 yılında sonradan polsan a üye oldum 36 aylık üyelik sonu ;

Yatırdığım toplam para : 33 bin tl

Bügün emekli olsam hak ediş : 82 bin tl

Bu paraya Nisanda ayrıca temettü eklenecektir

Yatırdığım aidatları aylık bir gram altına uyarladığımda 82 bin tl gelir elde edemiyoruz

Böylece polsanı kötüleyen arkadaşların tüm tezlerini çürüttüm

Birde gram alsaydı ev alsaydı araba alsaydın borsa alsaydın diyen arkadşlar lara da cevaben : onları zaten yapıyoruz


Börteçine31
Aday Memur
16 Ocak 2024 13:10
PBS de güncelleme varmı arkadaşlar girip bakan bilen varsa emeklilik ve maaş da

alperadn01
Memur
16 Ocak 2024 13:16
60bin aidat karşılığı 540 bin emeklilik yardımı. iyiki zamanında girmişim

Murat kartal 0155
Aday Memur
16 Ocak 2024 13:17
pbs herhangi bir güncelleme yok

Murat kartal 0155
Aday Memur
16 Ocak 2024 13:18
katılımcı ortakların ikramiyeleri standart ortaktan fazla olmuştur galiba
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