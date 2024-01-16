Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 11:42
Doğum sonrası aylıksız izin süresi

Herkese merhaba,

Doğum sonrası aylıksız izin süresi analık izni bitiminden itibaren 24 ay diye biliyorum ancak günler konusunda kafam karıstı. İdarecilerim hiç bilmiyorlar. 02.05.2022 tarihinde analık iznim bitiş tarihi, aylıksız izinden işe Geri dönüş için hangi güne göre başlangıç olmalı? Yardımcı olacak idareci varsa ya da daha önce kullanmıs arkadaslar varsa tesekkür ederim

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