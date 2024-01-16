şırnak dhmi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
DHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlı399'a(Türkşeker) KPSS ile atandım.BOTAŞ mülakat ve çalışma koşulları hakkında Öğrenciyken atandım tayin hakkım var mıKİT de büro işçisi mi , 657 de memur mu ?Kapsam içi , kapsam dışıTCDD özelleştiriliyor mu?Teknik Şef olan Mühendislere niçin +20 ek ödeme puan verilmedi? Sesimizi duyuralım.Afyon Alkaloidleri TMO HakkındaToplu Sözleşmede Yer Alan 399'a Ek Ödeme
Sözlük
Son Haberler
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nun 'Millet temsilciye oy vermez' sözlerine yanıtBakan Uraloğlu: Yerli ve milli uygulamalarla ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruzSibergöz-15 operasyonlarında 51 şüpheli yakalandıBurslarını bilgisayar oyunu tasarımına yatırdılar, milyon dolarlık şirket kurdularBorsa günün ilk yarısında geriledi
Editörün Seçimi
Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?