Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Ocak 2024 11:54
şırnak dhmi

şırnak dhmi çalışan varmı oraya atandım bazı sorularım var orda çalışan varsa dönüş yapabilr mi

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