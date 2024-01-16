Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ocak 2024 11:58
2016 yılında verilen Ek 1 dereceye ilişkin davayı Adaletsen'in kazanması

"2016/2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşmede tanınan ve sözleşmeli personelin faydanalanamadığı 1 dereceye ilişkin yere mahkemede aılan dava kazanılmış. İstinaf işlemleri sonrası kararın kesinleşmesine müteakip gerekli bilgilendirmelerin yapılacaktır. Şimdiden tüm kamu çalışanlarına hayırlı olsun"

denilerek duyurulan haber. Ben bu durumun mağdurları arasındayım ve bu haber beni çok mutlu etti. Hayırlısı ile kesinleşerek direkt verilmeyen derecemizi de alırız.

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