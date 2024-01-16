Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Ocak 2024 12:04
eş durumu il mi ilçemi?
arkadaşlar x ilnden Y iline tayinim çıktı henüz ilsiigim kesilmedi . y iline tayinim çıktı ama ilçeye verme durumları olabilir mi çünkü ikemetgah adresim bağlı bulunduğum ilde ilçede falan değil ilçeler bizim oralara 100 km falan çünkü aile birliğinden zaten tayin istedik ilçeye çıkarsa gene aile birliğimiz bozulacak bilen varmı

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