Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


16 Ocak 2024 12:10
THS' li il dışı tayin

Arkadaşlar ben İBB bünyesinde ths bilgisayar teknisyeni olarak görev yapıyorum. Farklı nedenlerden dolayı il dışı bir belediyeye tayin olmak istiyorum. Başvuru yapmış olduğum belediyede bir tane teknisyen kadrosu var ve o da maalesef dolu. Ben sınıf değiştirerek tayin olabilir miyim veya öneriniz nedir?

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