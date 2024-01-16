KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Ocak 2024 12:44
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Hk.
Arkadaşlar Laborant ve Veteriner Sağlık Mezunuyum. Bakanlık Kontejanları Açıkladı Yalnız Veteriner Sağlık Teknikeri Yazmıyor, Laborant Alımı Yapacakmış Bu Bizim Bölümü Kapsıyor mu? Bilgisi Olan Yazabilir Mi?

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