KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Ocak 2024 12:56
onaylı suret noterden mi onaylatmak demek?
merhaba. atandigim kurum ehliyet fotokopisinin onaylı suretini istiyor. noterden mi onaylatmam gerekiyor acaba?

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